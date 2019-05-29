جبهة تحرير أورومو في إثيوبيا: تخلينا عن سلاحنا

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/5/29 07:28 مساء بتوقيت أبوظبي
خلال الاتفاق بين جبهة أورومو وحكومة إقليم أوروميا
قالت رئيسة جبهة تحرير أورومو داؤود ابسا، إن الجبهة بداية من اليوم الأربعاء لا تمتلك قوة عسكرية مسلحة تنشط في إثيوبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من رئيس جبهة تحرير أورومو، وحزب أورومو الديمقرطي، وحكومة إقليم أوروميا، بحضور رئيس جبهة تحرير أورومو "داؤود ابسا"، ونائب رئيس الحكومة الإقليمية لأوروميا شيملس أبديسا، والأمين العام لحزب أورومو الديمقراطي، أديسو أرغا.
وكانت لجنة الإصلاح وكبار السن قد قدمت تقريرها النهائي حول الأنشطة التي تمت حول إعادة القوات المسلحة التابعة لجبهة تحرير أورومو، التي كانت تقوم بأنشطة مختلفة في البلاد .
وجاء في البيان أن جبهة تحرير أورومو، وحزب أورومو الديمقراطي اتفقا على العمل معا لتحقيق السلام ووحدة شعب أورومو، والعمل معا خلال المراحل القادمة من أجل خدمة الشعوب في الإقليم.
وأكد داؤود ابسا على أنه سيدعم بكل طاقته جهود محاولات الحكومة الإقليمية لأوروميا، في تحقيق سيادة القانون بالإقليم.
وكانت جبهة تحرير أورومو المعارضة قد وقعت مع حكومة إقليم أوروميا، اتفاقا ينهي توترا وصراعا مسلحا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بين مقاتلي الجبهة والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وحكومة إقليم أوروميا.
وعملت السلطات الإثيوبية على إعادة تأهيل أكثر من ألف من مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة، بعد عودة مقاتليها إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي.
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