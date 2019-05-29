تحقيقات مصر مع "عشماوي" تفضح علاقته بقطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجيش الوطني الليبي قام بتسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية فجر الأربعاء، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2018، ولكن التحقيقات المصرية مع المتهم هشام عشماوي تكشف النقاب عن علاقته بقطر.

الإرهابي هشام عشماوي تعاون مع اللواء زياد الإمام الملقب بـ"أبوفادي" رئيس وحدة الأموال الساخنة بجهاز أمن الدولة القطري.

هشام عشماوي تقابل 3 مرات مع اللواء زياد الإمام قبل تنفيذ العملية الإرهابية في الواحات المصرية التي استشهد فيها 16 ضابطا، فضلا عن تورط تنظيم "المرابطون" الذي تزعمه عشماوي في عدة هجمات إرهابية أخرى على الأراضي المصرية والليبية.