القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إن أي رد من جانبنا لن يكون إلا على الاستفزازات التي تأتي من إيران.
وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في تصريحات الأربعاء، إن الحوار المفتوح هو السبيل لحل أزمات المنطقة.
من ناحية أخرى أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن حلف "الناتو" أصبح أقوى مما كان عليه منذ 4 أعوام.
كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قال في وقت سابق إن قرار إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج العربي جاء بهدف ردع إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الأمريكي: سنرد على أي استفزاز من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.