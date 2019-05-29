رئيس الأركان الأمريكي: سنرد على أي استفزاز من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إن أي رد من جانبنا لن يكون إلا على الاستفزازات التي تأتي من إيران.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في تصريحات الأربعاء، إن الحوار المفتوح هو السبيل لحل أزمات المنطقة.

من ناحية أخرى أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن حلف "الناتو" أصبح أقوى مما كان عليه منذ 4 أعوام.

كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قال في وقت سابق إن قرار إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى منطقة الخليج العربي جاء بهدف ردع إيران.