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إحباط تهريب 43 سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية

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تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية تهريب 43 شخصا يحملون الجنسية السورية من بينهم 12 طفلا، إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أحبطت اليوم عملية التهريب لهؤلاء الأشخاص من سوريا، عبر بلدة (المنارة) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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