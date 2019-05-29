إحباط تهريب 43 سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها أحبطت اليوم عملية التهريب لهؤلاء الأشخاص من سوريا، عبر بلدة (المنارة) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدموا على التسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة.وأشارت إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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