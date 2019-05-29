جونسون يمثل أمام القضاء بسبب "أكاذيب" حول بريكست

أعلنت قاضية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للرد على مزاعم بتعمده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست في 2016.

وقالت القاضية مارغوت كوليمان، في قرار مكتوب، إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بإساءة التصرف خلال حملة بريكست.

والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعياً للاتحاد الاوروبي.