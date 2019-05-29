مولر يستقيل بعد انتهاء التحقيق بمزاعم تدخل روسيا بانتخابات أمريكا

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن المحقق الخاص روبرت مولر سوف يدلي بأول بيان علني له اليوم الأربعاء بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه جرى إخطار البيت الأبيض مساء أمس بشأن خطط مولر للتحدث على الملأ.
وفي حين أن تقرير مولر أظهر أن الرئيس دونالد ترامب لم يتواطأ مع روسيا، رفض التقرير البت فيما إذا كان البيت الأبيض قد عرقل التحقيقات. وفضلت الوزارة ألا توجه اتهامات.
وواصل الديمقراطيون في الكونجرس التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات باستخدام سلطاتهم الإشرافية البرلمانية لإصدار مذكرات إحضار لإبقاء الضغط.
ويحاول الديمقراطيون الاطلاع على ضرائب الدخل الخاصة بترامب وسجلاته المالية الشخصية.
ودعا ترامب الديمقراطيين لإنهاء تحقيقاتهم حتى يمكن للجانبين العمل معا بشأن التشريعات مثل مسودة قانون لتمويل تطوير البنى التحتية.
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