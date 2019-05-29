ملك هولندا يدعو ترامب لحضور مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء - إن الملك طلب من ترامب المشاركة في مراسم الاحتفال بإحياء ذكرى ما يعرف بـ "معركة سخيلده".
وأوضحت الشبكة الأوروبية أن "معركة سخيلده" تعد سلسلة من العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الكندية والبريطانية والبولندية المتحالفة في عام 1944؛ لتحرير طرق الإمداد إلى الولايات المتحدة وغيرها من القوات المتحالفة - آنذاك - التي تحارب من أجل تحرير هولندا وبلجيكا، فيما أسفرت تلك العمليات العسكرية عن مقتل آلاف الأشخاص.
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