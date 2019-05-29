شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: سنرد بقوة على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دبي) شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الخناق على نظام الملالي، كاشفا أن واشنطن تتشاور مع حلفائها في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج. وأكد بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في أبوظبي اليوم (الأربعاء)، أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة. وقال: «نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني مليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا، وسنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات»، مضيفا أن شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الخناق على نظام الملالي، كاشفا أن واشنطن تتشاور مع حلفائها في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج. وأكد بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في أبوظبي اليوم (الأربعاء)، أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة. وقال: «نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني مليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا، وسنحمّل فيلق القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات»، مضيفا أن السعودية والإمارات وأمريكا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية. ولفت إلى أنه «من شبه المؤكد أن طهران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات، وأن الهجوم تم باستخدام ألغام بحرية من إيران». والتقى بولتون مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ونظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة. وتأتي الزيارة في خضم التوتر الأمريكي - الإيراني، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة لبحث أمن الخليج وتهديدات إيران.



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