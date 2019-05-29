عربيد: يلزمنا سياسة اقتصادية متوازنة

التقى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ رئيس جمعية التجار ​نقولا شماس​ مع عدد من كبار تجار الألبسة والاحذية ومشغلي العلامات التجارية واستمع الى مخاوفهم من تداعيات الوقع الاقتصادي لزيادات رسوم الاستيراد. وأكد عربيد أن "يجب رعاية وحماية الانتاج الوطني من جهة دون الوصول الى حالة تضخمية من جهة ثانية"، مشددا على انه "يلزمنا ​سياسة​ اقتصادية متوازنة".

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