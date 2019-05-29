الترشيشي ناشد وزيري الاقتصاد والمال إيلاء قضايا المزارعين الاهتمام اللازم

ناشد رئيس تجمع ​المزارعين​ في ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ في بيان وزيري الاقتصاد ​منصور بطيش​ والمال ​علي حسن خليل​ "إيلاء قضايا المزارعين الاهتمام اللازم، خصوصا مزارعي ​القمح​، الذين لم بقبضوا مستحقاتهم من الدولة العائدة عن استلامها محصول القمح لعام 2018، والوقت قد شارف على استلام محصول عام 2019"، مشيراً الى "هناك حوالى 70 مزارعا استطاعوا قبض ثمن محاصيلهم من الدولة، فيما هناك في المقابل المئات من الآخرين ما استطاعوا".

ودعا التريشيشي "الدولة إلى التوقف عن ​سياسة​ الكيل بمكيالين، لأن هذا المزارع يحتاج إلى أن تقف دولته إلى جانبه، ومساندته ليبقى في أرضه عوضا عن معاقبته"، لافتاً الى "أننا نطالب وزارتي الاقتصاد والمال بالافراج عن المعاملة التي تحمل الرقم 4118/وا، التي تقدمت بها ​وزارة الاقتصاد​ إلى ​وزارة المال​ في آذار 2019 ومعالجتها، والا ستكون هناك اجراءات تصعيدية و​اعتصامات​ امام كل الوزارات المعنية بشؤون المزارعين ومطلباتهم، لأن هذا الاجحاف والشح الذي نعاني منه سابقة في مسيرة المزارعين".