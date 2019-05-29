سامي الجميل عرض مع كوبيش الاوضاع محليا واقليميا

استقبل رئيس حزب "​الكتائب​ ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي - ​الصيفي​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وعرض معه مجمل الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وأوضح الحزب أن "اللقاء الذي حضره الوزير السابق الآن حكيم ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعاده، تناول مشروع ​الموازنة​، وقدم رئيس الحزب رؤية الكتائب للاصلاحات التي كان على الموازنة اعتمادها لتلافي مزيد من التضخم والركود الاقتصادي دون المساس بجيوب الفقراء ومحدودي الدخل. كما جرى التطرق الى التطورات الإقليمية في المنطقة وانعكاسها المحتمل على لبنان وضرورة ضبط الحدود لتحصين لبنان".

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