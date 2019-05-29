آلان عون لبعثة الأمم المتحدة المكلفة مهمة تقييم الإنتخابات: البطاقة البيومترية أولوية للإستحقاق الإنتخابي

استقبل عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​آلان عون​، بعثة ​الأمم المتحدة​ المكلفة مهمة تقييم ​الإنتخابات النيابية​ والتي ضمّت ريشارد غي وناثان دالتون بحضور مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي جيهان جبور حداد وأجروا جولة أفق تقييمية حول الإنتخابات النيابية التي جرت سنة 2018 وناقشوا حاجات لبنان للدعم من الأمم المتحدة للإستحقاق الإنتخابي المقبل سنة 2022.

وعرض عون وجهة "​التيار الوطني الحر​" حول الإنتخابات السابقة ووالشوائب والثغرات ونقاط الضعف والقوة التي نتجت عنها وعن القانون الإنتخابي الجديد، كما قدّم إقتراحات في ما يخصً الإستحقاق المقبل لا سيّما حول إصدار ​البطاقة البيومترية​ كأولوية للإستحقاق المقبل، وتجهيز المراكز الإنتخابية بفرز إلكتروني لأوراق الإقتراع، وتسهيل نظام إنتخاب المغتربين وتوحيد تاريخ الإقتراع في الخارج والداخل، وتفعيل عمل هيئة الرقابة على الإنتخابات لكي تزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها بضمان إنتخابات عادلة بين المرشحين على الأصعدة كافة.