نقابة أطباء طرابلس إستنكرت التعرض لطبيب في المستشفى الحكومي

إستنكرت نقابة أطباء ​لبنان​- ​طرابلس​ الإعتداء الذي تعرض له الطبيب أ.س أثناء تأدية عمله في طوارىء ​مستشفى طرابلس الحكومي​ على يد ذوى أحد المرضى مما أدى إلى كسر في أنف الطبيب.

وذكر نائب النقيب الدكتور عامر عطية في بيان ان "مرة جديدة تضرب اليد الآثمة الجسم الطبي في طرابلس حيث تعرض أحد الزملاء لإعتداء من قبل ذوي احد المرضى أثناء ممارسته المهنة في طوارىء ​المستشفى الحكومي​ في طرابلس". مشيرا الى ان " نقابة أطباء لبنان - طرابلس تشجب الإعتداء وتستنكر وتضع الأمر بيد الجهات المعنية على أمل معاقبة الفاعلين وإنزال العقوبة في حقهم."