قوى الامن: تدابير سير لمناسبة وضع حجر اساس مبنى في الجامعة الاميركية

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "لمناسبة حضور ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ احتفال وضع حجر أساس لإنشاء مبنى في ​الجامعة الأميركية​ ( AUB) عند الساعة 12.00 من تاريخ الغد 30/05/2019، تتخذ تدابير السير التالية، عدم وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 8.00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء في شارع كليمنصو، طلعة غراهام، شارع عمر بن عبد العزيزحتى مفرق ​مستشفى​ الجامعة الاميركية وشارع المعماري"، طالبةً من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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