اللواء خير عزى باسم الحريري بخلدون الرفاعي وزوجته

قدم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ باسم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ التعازي بالفقيدين خلدون الرفاعي الذي وافته ​المنية​ وزوجته اثر حادث في كندا، معربا عن "تعازيه الحارة لاهالي ​ببنين​ عموما، وأهل الفقيدين خصوصا"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى"، وقال: "للشهداء الرحمة ولاهلهم الصبر، ونسأل الله ان يحفظ الله اهلنا في عالم ​الاغتراب​ وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى ديارهم في ​لبنان​".

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