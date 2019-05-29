الاستخبارات العراقية: القبض على ممول "داعش" بالصحراء ومسؤول الحسبة بالقائم

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، "إلقاء القبض على ممول تنظيم "داعش" في الصحراء، و"مسؤول الحسبة" في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار"، مشيرةً إلى أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز المديرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء 32 من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق".
وأوضحت أن "أحدهما يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد الغذائية لعصابات داعش المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وأحد أعضاء خلية نائمة وعنصرا أمنيا لداعش مكلف بنقل معلومات عن أماكن تواجد القطعات الأمنية الحكومية"، مشيرةً إلى أن "الآخر هو مسؤول الحسبة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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