لفت رئيس أركان الجيوش الأميركية ​جوزيف دانفورد​ إلى أن "تحالف "​الناتو​" أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى"، مشيراً إلى "اننا سنحدد وجودنا بالمنطقة بناء على ما نحتاجه لحماية جنودنا وأي رد لنا سيكون متناسبا مع حجم الاستفزاز الإيراني".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيوش الأميركية: أي رد لنا سيكون متناسبا مع حجم الاستفزاز الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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