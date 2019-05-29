حمل السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، السلطات السعودية "المسؤولية عن توتر العلاقات بين تركيا والمملكة"، مشيرا إلى أن "القاعدة العسكرية التركية في قطر تهدف لضمان أمن الخليج".
ولفت إلى أن "الاتفاقية بين قطر وتركيا معروفة حتى قبل اندلاع الأزمة الخليجية بفترة طويلة وهذه القاعدة لا تستهدف أحدا، بل لدعم أمن قطر وأمن المنطقة بشكل عام"، مشيراً إلى أن "تركيا تريد الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وليس نشوب نزاعات، وأن تكون العلاقات طيبة بين كافة دول الخليج وإن قطر دولة ذات سيادة ولها حق توقيع اتفاقيات مع من تشاء، والاتفاقية مع تركيا أتت في إطار التعاون الثنائي ولا تستهدف أي طرف".
وأكد أن "الوجود العسكري التركي في قطر هدفه أمن الخليج وهذا الأمر أكده رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، للملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز وقال له إن تلك القوات دورها إيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير تركيا بقطر: أردوغان أوضح للملك سلمان هدف القاعدة التركية في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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