مولر أعلن استقالته: الاستخبارات الروسية هاجمت أجهزة الحاسوب الخاصة بغية التدخل بالانتخابات

أعلن المحقق الخاص في ​وزارة العدل​ الأميركية ​روبرت مولر​ أنه "سأستقيل من عملي بوزارة العدل الأميركية وسأعود للعمل في ​القطاع الخاص​"، مؤكدا ان "أجهزة ​الاستخبارات الروسية​ هاجمت أجهزة ​الحاسوب​ الخاصة بغية التدخل في ​الانتخابات​"، مشيرا الى اننا "نتبع وزارة العدل وتوجيه أي تهمة للرئيس لم خيارا متاحا لنا".

وكشف مولر انه "لن نعلق على أي استنتاجات أخرى سوى ما توصلنا إليه في تقرير التحقيقات وأقدر لوزير العدل وليام بار قراره نشر معظم التقرير للعامة"، مشيرا الى انه "لا يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي بارتكاب أي جريمة فيدرالية ما دام في منصبه"، مضيفا:"كانت هناك محاولات عديدة للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 وذلك يستلزم انتباهنا".