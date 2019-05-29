ترامب: لا شيء تغير في تقرير مولر فالأدلة لم تكن كافية والقضية انتهت

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له أنه "لا شيء تغير في تقرير المحقق الخاص في ​وزارة العدل​ الأميركية روبرت مولر فالأدلة لم تكن كافية والقضية انتهت".

وكان مولر قد أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من عمله في وزارة العدل الأميركية وسيعود للعمل في القطاع الخاص"، مؤكدا ان "أجهزة ​الاستخبارات الروسية​ هاجمت أجهزة الحاسوب الخاصة بغية التدخل في ​الانتخابات​"، مشيرا الى اننا "نتبع وزارة العدل وتوجيه أي تهمة للرئيس لم خيارا متاحا لنا".

وكشف مولر انه "لن نعلق على أي استنتاجات أخرى سوى ما توصلنا إليه في تقرير التحقيقات وأقدر لوزير العدل ​وليام بار​ قراره نشر معظم التقرير للعامة"، مشيرا الى انه "لا يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي بارتكاب أي جريمة فيدرالية ما دام في منصبه"، مضيفا:"كانت هناك محاولات عديدة للتدخل في ​الانتخابات الأميركية​ عام 2016 وذلك يستلزم انتباهنا".