مذكرة توقيف بحق راهب بوذي متهم بالحض على الكراهية ضد مسلمي بورما

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رانغون: أصدرت السلطات البورمية مذكرة توقيف بداعي الحض على الكراهية بحق الراهب البوذي المتطرف ويراتو "رمز الترهيب البوذي" لمسلمي بورما.

وأوضحت الشرطة أن المذكرة صدرت مساء الثلاثاء "بموجب الفصل 124(أ)" الذي يعاقب الحض على الكراهية خصوصا ضد الحكومة.

وقال الراهب المتطرف الذي يعيش معظم الوقت في ديره في ماندالاي وسط بورما، لصحيفة اراوادي الالكترونية الاربعاء، ان الشرطة لم تأت لتوقيفه. وأضاف "اذا أرادوا توقيفي، يمكنهم ذلك".

وكان حكم على هذا الراهب في 2003 بالسجن 25 عاما بسبب دعوته للتطرف وتوزيع كتب محظورة.

وأفرج عنه في 2012 مع آلاف المساجين السياسيين الذين استفادوا من الانفتاح السياسي للبلاد بعد انتهاء حكم العسكر قبل عام من ذلك.

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وكانت مجلة تايم الاميركية قدمته في 2013 وقبل استئناف فظاعات جيش بورما بحق الروهينغا، باعتباره "وجه الترهيب البوذي".

ثم وضع على اللائحة السوداء لفيسبوك الذي أغلق في 2018 حسابه الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في بورما.

واتهم مدنيون بوذيون قوميون متطرفون، بالمشاركة مع الجيش البورمي في الفظاعات بحق الروهينغا التي وصفها محققو الامم المتحدة بانها "ابادة".

وفر أكثر من 740 الفا من أقلية الروهينغا المسلمة من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس 2017.

وكان الراهب ويراتو يؤجج هذه الكراهية ضد المسلمين منذ سنوات. وهو القيادي الأشهر في حركة ماباثا التي تقول أنها بالمرصاد للتهديد المفترض بأسلمة بورما ذات الغالبية البوذية وحيث يشكل المسلمون أقل من 5 بالمئة.