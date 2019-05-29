ممرضة مغربية تتهم مديرها في دبي بالتحرش الجنسي -التفاصيل

اتهمت ممرضة مغربية، تشتغل في مصحة خاصة في دبي في الإمارات العربية المتحدة، مسؤولا بالتحرش بها جنسيا .

وحسب موقع خليج تايمز، فإن الممرضة المغربية، البالغة من العمر 23 سنة، صرحت أنها تعرضت لاعتداء من طرف رئيسها، عندما توجهت إلى مكتبه من أجل مطالبته بمستحقاتها المادية.

وأخبرت الممرضة المغربية القضاة بمحكمة دبي أنها بمجرد أن فاتحت المدير في مسألة الراتب، تحول إلى شخص عنيف معها، ونهض من مكتبه مقتربا منها.

وأضافت الممرضة أنها دفعت مديرها العراقي الجنسية، البالغ من العمر 55 سنة، بعد أن طلب منها صراحة إقامة علاقة جنسية معه، إذ صفعها بعد أن امتنعت.

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وأظهر تقرير طبي أن اعتداء المدير على الممرضة قد ترك آلاما في أنفها، وخدوشا في رقبتها.

وحسب المصدر ذاته، فإن الواقعة حدثت في 17 دجنبر 2017، بينما لايزال المدير مصرا على نفي كل ما يتهم به.

وعلى الرغم من تخلي الممرضة، في وقت لاحق، عن المتابعة، فإن المحكمة قررت الاحتفاظ بالقضية، والشروع في المحاكمة بالنظر إلى تورط المتهم في قضايا أخرى مماثلة.