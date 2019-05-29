ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام حافلتين لنقل العمال بطنجة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة اصطدام الحافلتين التي وقعت السبت الماضي، إلى 5 أشخاص، بعدما فارقت عاملة الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى محمد الخامس، متأثرة بجروح بليغة.
وكشف مصدر من داخل المستشفى لـ “اليوم24″، أن الضحية توفيت بسبب إصابتها بكسور بليغة على مستوى الأطراف، رافقه نزيف داخلي.
وعاشت مدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، على وقع حادثة سير مروعة، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة “الحرارين”، أدت إلى مصرع 3 أشخاص على الفور، فيما فارق شخص رابع الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى، وأصيب في هذه الحادثة عدد من العاملين بجروح متفاوتة الخطورة.
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