جميلة البدوي لم تنكر زواجها.. هل هي مرتبطة بالجريني؟

لم تنكر الفنانة المغربية، جميلة بدوي، أمس الثلاثاء، أنها مرتبطة، رسميا، ولم تنف أن هذا الارتباط مع الفنان عبد الفتاح الجريني، وذلك أثناء حلولها ضيفة على قناة “ميدي 1 تي في”.

وعلقت بدوي على سؤال طاقم برنامج “رمضان معانا”، بأنها غير متزوجة: بعبارة “شكون قال لك هاد الهضرة”، موجهة كلامها إلى المقدم أسامة بنجلون، ليثير المنشط جود موضوع شائعات ارتباطها بالجريني، وتتدخل بعده مباشرة بشرى أهريش للإشارة أنها تضع خاتم الزواج، متمنية لها كل الخير.

وقالت بدوي إنها لا ترغب في الكشف عن أي أمر متعلق بموضوع الزواج، لكن رد فعلها عندما سمعت السؤال في البداية، أكدت زواجها فعلا، مع وجود احتمالية بأن ذلك مع الجريني، ما دامت لم تنف الأمر عند سماعها اسمه.

وتروج شائعات، منذ مدة، عن وجود علاقة عاطفية بين بدوي، والجريني، ثم شاعت بعدها تسريبات على صفحات، تروج أنهما عقدا قرانهما.