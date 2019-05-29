عاجل.. السطو على وكالة لتحويل الأموال بـ”كريموجين” وسرقة مبلغ مهم

أقدم شخصان مسلحان، قبل قليل، على سرقة وكالة بنكية لتحويل الأموار باستعمال “الكريموجين”، وذلك بمنطقة المسيرة ببني ملال، كما تمكنا من سرقة مبلغ مالي مهم.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن شابين عمدا إلى السطو على وكالة لتحويل الأموال، وسرقة مبلغ مالي منها، بعد مهاجمة حارس الأمن الخاص بالوكالة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المهاجمين عمدوا على مهاجمة حارس الأمن بواسطة “الكريموجين” واستولوا على مبلغ يقدر بـ30.000 درهم، ولاذا بالفرار على متن درجة نارية من الحجم الكبير.
وخلف الحادث حالة من الاستنفار لدى مختلف السلطات المحلية والأمنية بالمدينة التي باشرت بحثها لتوقيف المشتبه فيهما، فيما تم نقل حارس الأمن الخاص إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.
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