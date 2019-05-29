إفطار في الصحراء | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 30/ 05/ 2019
الزمان: 18:00
المكان: تل القمر، بيت لحم
يوم مختلف للإفطار خارج زحام المدن والاستمتاع بالسماء والإفطار في الصحراء تحت النجوم في منطقة تل القمر في صحراء بيت لحم بالقرب من البحرالميت ولازم الجميع يكون في موقع المخيم الساعة 06:30 مساء.
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