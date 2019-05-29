إفطار في الصحراء | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 30/ 05/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: تل القمر، بيت لحم Advertisements يوم مختلف للإفطار خارج زحام المدن والاستمتاع بالسماء والإفطار في الصحراء تحت النجوم في منطقة تل القمر في صحراء بيت لحم بالقرب من البحرالميت ولازم الجميع يكون في موقع المخيم الساعة 06:30 مساء. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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