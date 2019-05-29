فلتتجلى - عزف وغناء صوفي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 30/ 05/ 2019 الزمان: 21:30 المكان: مقهى صوفي، رام الله Advertisements "يوم ٩ نوفمبر ٢٠١٦ وأنا أصلي السماء و أتأمل في مقام سيدنا جلال الدين رومي، بعد عامين من انتفاضة القدس و الأقصى ومن وجع شهادات وحرمان وتعذيب الأحبة ذهبت أبحث عنه وأبحث عن استسلامي، فاتتني هذة الهدية كلمات ولحن استرسل في جسدي وأنا أناجي قلبي وأعطتني السكينة. سوف نسجل فلتتجلى بمشاركة فنانين من بلجيكا وفلسطين هذا الشهر. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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