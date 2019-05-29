انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تفاجئ السعودية.. هل ستحضر قمة مكة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 05:49 مساءً - قالت إيران، اليوم الأربعاء، إنها ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة، نهاية مايو الحالي، لكن ليس على مستوى رفيع.

وأكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المشاركة لن تكون بمستوى رفيع، بسبب عدم تلقيها أي دعوة رسمية.

بدورها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصادر، أن إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم توجيه السعودية دعوة رسمية إليها.

وفي سياق ذي صلة، كشف عراقجي، في تصريحات سابقة، أن بلاده تسلمت دعوة من رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، حيث يشارك ممثل عن وزارة الخارجية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت اليوم، أن طهران لم تتلقَّ دعوة رسمية من الرياض لحضور القمة المزمع عقدها الجمعة المقبل.

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وتشهد مكة المكرمة، نهاية الشهر الجاري، 3 قمم: خليجية وعربية وإسلامية، دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز.

والقمم الثلاث تأتي في ظل تصاعُد التوتر بمنطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وشهدت منشآت نفطية سعودية وإماراتية سلسلة هجمات و"أعمال تخريبية" خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تعلن أية جهةٍ مسؤوليتها.

جاء ذلك بعد تخلي طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن البرنامج النووي المبرم في 2015؛ على أثر انسحاب واشنطن منه.

وتزايد التوتر مؤخراً بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط.

وزعمت واشنطن وجود معلومات استخباراتية تفيد برصد استعدادات إيرانية لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.