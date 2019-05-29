السودان.. إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام وسقوط قتيلة و4 جرحى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:48 مساءً, 29 مايو 2019 م المناطق_وكالات وقع حادث إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، أدى إلى سقوط قتيلة و4 جرحى.

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