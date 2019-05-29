التعادل الايجابي يحسم قمة النفط والزوراء في الدوري الممتاز

وافتتح النفط اهداف المباراة عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة 73، قبل ان يعدل البديل امير صباح، النتجية للنوارس في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 47 في المركز الرابع، فيما بلغ النفط النقطة 40 في المركز السابع.

