التعادل الايجابي يحسم قمة النفط والزوراء في الدوري الممتاز

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2019-05-29 | 17:24
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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة النفط امام الزورا، التي اقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح النفط اهداف المباراة عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة 73، قبل ان يعدل البديل امير صباح، النتجية للنوارس في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.
وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 47 في المركز الرابع، فيما بلغ النفط النقطة 40 في المركز السابع.
وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 47 في المركز الرابع، فيما بلغ النفط النقطة 40 في المركز السابع.
المحرر: محمد خليل
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