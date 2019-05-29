جودو الشرطة يصعد من وتيرة تحضيراته أستعداداً لبطولة المنتخبات العربية

رياضة 2019-05-29 | 16:56 67 مشاهدة وسط أجواء من التفاؤل والأمل بتحقيق إنجاز يليق بسمعة وتاريخ المنتخب العراقي للعبة الجودو ، صعد المنتخب الأول بقيادة المدير الفني أحمد جاسم من وتيرة تحضيراته وكثف في الأونه الأخيرة جرعاته التدريبية إستعداداً لخوض غمار منافسات بطولة الشرطة العربية للمنتخبات المؤمل أنطلاقها في (21) خلال شهر حزيران القادم في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة أكثر من (120) لاعباً يمثلون (14) منتخب عربي موزعين على القارتين الأسيوية والأفريقية .



وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد جاسم ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق إنجاز يليق بسمعة وتاريخ المنتخب العراقي للعبة الجودو على الرغم من المنافسه القوية سيما من قبل منتخبات المغرب العربي ، مبدياً سعادته الكبيرة بالأنضباط والتركيز العالي وروح المسؤولية التي يظهرها جميع اللاعبين أثناء الحصص التدريبية اليومية ، مشيراً الى أن لاعبيه سيبذلون أقصى ما لديهم في سبيل أعتلاء منصات التتويج .

على قاعة المرحوم عبد كاظم المغلقة للألعاب الرياضية ، وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية يجري المنتخب الوطني تدريباته اليومية بهدف رفع نسق الجاهزية الفنية والبدنية قبيل أنطلاق منافسات البطولة التي سيشارك فيها نخبة مميزة من أفضل أبطال اللعبة على مستوى العالم .وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد جاسم ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق إنجاز يليق بسمعة وتاريخ المنتخب العراقي للعبة الجودو على الرغم من المنافسه القوية سيما من قبل منتخبات المغرب العربي ، مبدياً سعادته الكبيرة بالأنضباط والتركيز العالي وروح المسؤولية التي يظهرها جميع اللاعبين أثناء الحصص التدريبية اليومية ، مشيراً الى أن لاعبيه سيبذلون أقصى ما لديهم في سبيل أعتلاء منصات التتويج .



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