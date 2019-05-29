الجيش الاميركي: روسيا تشكل خطرا على حلف الناتو

اعتبر الجيش الاميركي، الاربعاء، أن روسيا تشكل خطرا على حلف شمال الاطلسي (الناتو). وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "روسيا تشكل خطرا على حلف الناتو"، مشدداً بالقول "عززنا حضورنا في الناتو وحلف شمال الأطلسي أصبح أقوى".



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