وأضافت أن "الحكيم وأوغلو بحثا أيضاً سُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين، والقضايا الإقليميّة، والدولـيّة التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمّية تضافر الجُهُود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس".
وأكّد الحكيم خلال اللقاء، "حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المُشترَكة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجيّة يستقبل نظيره التركي ويبحثان التنسيق بين الجانبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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