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وزير الخارجيّة يستقبل نظيره التركي ويبحثان التنسيق بين الجانبين

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وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم استقبل، اليوم، نظيره التركيَّ مولود جاويش أوغلو وبحث معه العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وأنقرة".

وأضافت أن "الحكيم وأوغلو بحثا أيضاً سُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين، والقضايا الإقليميّة، والدولـيّة التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمّية تضافر الجُهُود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس".


وأكّد الحكيم خلال اللقاء، "حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المُشترَكة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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