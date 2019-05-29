امانة بغداد: افتتاح سريع الشعلة الاحد المقبل

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اكمال الاعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) وتحديداً الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي".

وأضافت انه "سيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الاحد المقبل الموافق الثاني من شهر حزيران المقبل".



وكانت امانة بغداد اعلنت، في (30 اذار 2019)، عن افتتاح "سريع الشعلة" شمالي العاصمة للمركبات الصغيرة فقط.