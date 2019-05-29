اوباما يستشهد بـميسي في نصيحة للشباب

ويرى الرئيس الأمريكي السابق أن هناك أسباب قد جعلت الأرجنتين تفشل في الفوز بكأس العالم على الرغم من امتلاكها لاعب بمواصفات ميسي.

وقال "أوباما" في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية: "حتى الأشخاص الذين نعتبرهم عباقرة، يعملون مع أشخاص عاديين من أجل تطوير موهبتهم وأسلوبهم".



وتابع: "عليك بالنظر إلى ميسي مع الأرجنتين، على الرغم من إمكانياته الفنية الرائعة لكن هناك صعوبات تقف أمامهم من أجل الفوز بكأس العالم".

وأضاف: "نصيحتي للشباب، علينا الاعتراف بأن هناك عددًا قليلًا من الناس هم من يستطيعون الوصول للإنجازات الكبيرة بمفردهم".

ويخوض ميسي مع منتخب الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا والتي تنطلق في منتصف الشهر المقبل بالبرازيل، ضمن فرق المجموعة الثانية والتي تضم كلاً من كولومبيا، باراجواي وقطر.

