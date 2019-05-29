الجمارك تعلن ضبط 24 سيارة مخالفة في ميناء ام قصر الشمالي

أعلنت السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأربعاء، عن احباط تهريب ٢٤ سيارة دون الموديل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة تمكنت من احباط تهريب ٢٤ سيارة دون الموديل ممنوع أستيرادها كانت مخبأة في ٦ حاويات حجم ٤٠ قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس".



وأضافت الهيئة، أن "السيارات المضبوطة ممنوع أستيرادها كونها دون الموديل المسموح استيراد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".

ذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد. ذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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