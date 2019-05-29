اخبار العالم

محمد بن زايد يبحث مع بولتون علاقات التعاون ومواجهة الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، علاقات التعاون والتنسيق والتنسيق المشترك بين البلدين.   

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء في أبوظبي، وتم أيضا بحث الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع بولتون علاقات التعاون ومواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا