محمد بن زايد يبحث مع بولتون علاقات التعاون ومواجهة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، علاقات التعاون والتنسيق والتنسيق المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء في أبوظبي، وتم أيضا بحث الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب.
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