العاهل الأردني لكوشنر: الأمان في حل الدولتين

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور عمان ضمن جولة في المنطقة.

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وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي".

وشدد الملك عبدالله على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك عبدالله للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، والوفد المرافق.