اعتقال 8 أشخاص بتركيا.. والتهمة كالعادة "غولن"

أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارا باعتقال 8 أشخاص، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

وصدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية دَنِزلي، غربي البلاد، بعد اتهام المطلوبين بـ"السعي لتكوين لوبي يتبع منظمة غولن الإرهابية داخل المؤسسات التعليمية".

وفور صدور القرارات بدأت فرق مديرية أمن دنزلي، عملية عسكرية، لإلقاء القبض على المتهمين، ومن بينهم 4 سيدات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

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وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.





ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.