الان تتابع بدء وصول الوفود الرسمية والرؤساء للمشاركة في #قمم_مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 بدأت الوفود الرسمية والرؤساء في الوصول إلى المملكة للمشاركة في قمم مكة. ويترقب العالم العربي، ما ستنتهي إليه القمتين الطارئتين في مكة المكرمة، المقرر انطلاقها غدا الخميس، لبحث اعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على محطتي نفط بالسعودية، والهجوم على سفن تجارية بالمياه الإقليمية الإماراتية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

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