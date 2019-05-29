وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، أن ابن صالح استقبل اليوم سفراء كل من الولايات المتحدة، وكندا، وكوبا والبرتغال وأوغندا وروسيا والدانمارك والامارات وتونس وشيلي، حيث تسلم من كل سفير أوراق اعتماده.
وأشاد السفراء بعلاقات بلادهم مع الجزائر في كافة المجالات، فيما دعاهم الرئيس بن صالح لتدعيمها والمضي نحو تعزيزها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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