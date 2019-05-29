الداخلية التونسية: توقيف 9 آفارقة حاولوا الهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان لها اليوم - أن دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بالحزق بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، تمكنت من قيامها بضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة على مستوى سواحل الجهة، وبالتحري معهم، والتحدث إليهم اعترف هؤلاء الأشخاص بأنهم حاولوا بكل جهدهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجهة البحرية.
وقد أذنت النيابة العمومية بقرار إحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة، لمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومعقباتهم.
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