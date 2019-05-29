وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا - أيضا خلال اللقاء - أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا - أيضا خلال اللقاء - أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
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