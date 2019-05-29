النمسا تحطم رقماً قياسياً بإنشاء أطول نافورة شكولاتة .. صور

حطمت النمسا رقمًا قياسيًا ودخلت موسوعة "غينيس" العالمية، بإنشاء أطول نافورة شوكولاتة في العالم.
ونجح العاملون بمتجر Confiserie Wenschitz في مدينة Allhaming في إنشاء نافورة يبلغ طولها 12.27 مترًا وتحمل طنًا من الشوكولاتة السائلة، محطمين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا.
وبحسب موقع "غينيس"، يساوي طول النافورة ارتفاع 3 طوابق في المتجر، الذي يعمل أيضًا كمتحف ويعرض منحوتات مميزة من الشوكولاتة.
وكشف الموقع أن إنشاء أطول نافورة شوكولاتة في العالم، هي من بنات أفكار هيلموت وينشيتز، الذي يعد أحد أبرز رواد صناعة الشوكولاتة في النمسا، والذي حاز على أكثر من 100 جائزة بفضل حلوياته المبتكرة.
ويشبه الكثيرون هذا المتجر بمصنع شوكولاتة الشخصية الخيالية ”ويلي ونكا“ من فيلم ”تشارلي ومصنع الشوكولاتة“، كما أن متجر Confiserie Wenschitz يُعرف أيضًا باسم Praline World.
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