بعد القبض على هشام عشماوي.. نواب: «بداية الجحيم له ومن ساعده»

مصراوي

أشاد عدد من نواب البرلمان بنجاح مصر في الحصول على الإرهابي هشام عشماوي، وذلك بعد وصوله إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب زيارة اللواء عباس كامل، إلى ليبيا.

وقالت النائبة سعاد المصري، إن تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي تأكيد على الثقة في قدرة الجيش المصري، لافتة إلى أن عشماوي كان أحد أبرز المخططين لكثير من العمليات الإرهابية التي تمت على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأكدت سعاد، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمواجهة الشاملة مع الإرهاب الذي أصبح يمثل خطرًا داهمًا على...