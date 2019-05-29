فيديو| إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي ؟ .. ماذا قال الرئيس السيسي عن الإرهابي «هشام عشماوي» منذ شهور

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر من إلقاء الجيش الوطنى الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسى".



وأكد خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة في شهر نوفمبر من العام الماضي، أن الفرق بينهما أن أحدهما خان والآخر استمر على العهد وحافظ على وطنه، فنسعى جميعًا لتحيته والآخر الخائن "عايزينه علشان نحاسبه".



وتابع الرئيس "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين...