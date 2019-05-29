أهالي شهداء حادث الواحات: «عشماوي الجبان اتخذ من الأطفال دروعا للهرب»

أخبار اليوم

«فرحة الثأر» ملئت قلوب أسر شهداء حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 ضابطا ومجندا من خيرة رجال وزارة الداخلية، وذلك بعد الإعلان عن نجاح مصري في تسلم الإرهابي هشام العشماوي من السلطات الليبية التي ألقت القبض عليه في أكتوبر الماضي.

وقال والد الملازم الشهيد عمر صلاح عفيفي لـ«بوابة أخبار اليوم» إنه سيقيم سرادقا لتلقي العزاء في فقيدهم، حيث قال صلاح عفيفي والد الشهيد ضابط العمليات الخاصة: «تلقينا خبر القبض عليه بفرحة عارمة، لمصر قبل فرحتنا بالثأر لنجلنا، واليوم سنأخذ العزاء في شهيدنا وشهداء الواحات، وجميع الشهداء الذين...