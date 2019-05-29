مصراوي
في يوم 5 سبتمبر 2013، تعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، لمحاولة اغتيال لدى مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وأسفر التفجير عن إصابة 21 شخصا، بينهم 8 رجال شرطة. حينها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن 3 ضباط سابقين -تم فصل أحدهم من العمل بالقوات المسلحة منذ أكثر من 10 سنوات بعد تبنيه للفكر المتشدد-، يقفون وراء الهجوم الفاشل.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أدوار كل من الضابطين المفصولين هشام عشماوي وعماد عبدالحميد في ترصد موكب الوزير، ومعرفة خط سيره، وأدوار باقي المتهمين في تجهيز السيارة المفخخة...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو واتصالات لانتحاري.. متى وكيف كشف الأمن دور هشام عشماوي في الإرهاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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