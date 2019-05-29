"رويترز": أميركا نقلت سرا 30 داعشيا أجنبيا من سوريا إلى العراق

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​القوات الأميركية​، أرسلت سرا، 30 من مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا بين عامي 2017 و2018، لمحاكمتهم في ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "هؤلاء المتشددين الأجانب، نقلوا إلى العراق، بعدما اعتقلتهم ​قوات سوريا الديمقراطية​ أواخر 2017 و2018".

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