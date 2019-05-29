خارجية تركيا: من المستحيل أن نقبل انتقاد الاتحاد الأوروبي غير العادل

لفت نائب وزير الخارجية التركي، فاروق كايماكشي الى أن "تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، لا يقيم بدقة الوضع الحالي في البلاد، ولا يمكن قبول النقد غير العادل الذي يقدمه"، مشيرا الى أن "تركيا ستلحظ بعناية الانتقادات البناءة في التقرير".
ولفت الى أن "نقرة تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها ضد التهديدات الأمنية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي تركيا بشدة، على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد، معتبرا أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.
وقال الاتحاد في تقريره، إن الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية "أثرت سلبيا" على الاقتصاد وعمل القضاء.
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